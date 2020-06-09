مهرجان القاهرة يقبل استقالة المدير الفني أحمد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تقدم الناقد أحمد شوقي باستقالته، بعد مدة قصيرة من إعلانه توليه منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر.

من جانبها، قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد اجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة.

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وقدم رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا الشكر لشوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة.

وأكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة، مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات، وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم، والمساهمة في تطويرصناعة السينما المحلية والإقليمية.

وكان الناقد الفني قد تعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار "بوستات" له اتهمه البعض بسببها بـ"السخرية" من شهداء النادي في مذبحة بورسعيد.