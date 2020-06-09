"رفض والدها اشتغالها بالرقص وتعاونت فنيا مع ابن شقيقتها".. حكايات زيزي البدراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزي البدراوي، التي ولدت في 9 يونيو 1944.

ونستعرض لكم بعض المعلومات عن الفنانة الراحلة..

- بدأت في السينما طفلة في فيلم أسد و4 بنات، مع أنور وجدي.

- خلال طفولتها تقدمت لمسابقة للرقص الشرقي وفازت بالمركز الأول، وتلقت عروضا للعمل راقصة، ولكن والدها رفض ذلك.

- قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم بورسعيد عام 1957.

- لكن المخرج حسن الإمام هو من اكتشفها بشكل حقيفي، ومنحها اسم زيزي البدراوي، التي أكملت به حياتها، بدلا من فدوى جميل، ليكون لها اسمين على تترات الأعمال الفنية.

- قدمت بعدها عشرات الأفلام، لكن فترة الثمانينيات هي الفترة الأقل عملا في تاريخ زيزي البدراوي، إذ لم تقدم إلا 8 أعمال فقط.

- في رصيدها أكثر من 200 عمل بين الدراما والسينما.

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- مع بداية التسعينيات وظهورها في الجزء الثالث من ليالي الحلمية، انطلقت في عالم الدراما لسنوات طويلة، تخللها بعض الظهور سينمائيا في أعمال مثل "هارمونيكا، الرجل الذي عاش، على جنب يا أسطى، واحد صحيح".

- عرض لها مسلسل البيت بطولة طارق لطفي وحنان مطاوع عام 2014 بعد وفاتها.

- شاركت عبدالحليم حافظ دور البطولة في فيلم "البنات والصيف".

- تزوجت مرتين الأولى من عادل صادق، ومن المحامي توفيق عبدالجليل، ثم عادت مرة أخرى إلى عادل صادق، قبل أن ينفصلا مجددا.

-شقيقتها تزوجت من والد سامح وهادي الباجوري، وتعاونت زيزي مع الأخير في فيلم واحد صحيح.

- قالت الفنانة نهال عنبر، خلال عزاء الفنانة زيزي البداروي، إن الفنانة الراحلة كانت خيرة، وخيرها لغيرها، مضيفة أنها عانت من سرطان الرئة وضيق التنفس.

- توفيت 31 يناير عام 2014، عن عمر يناهز 70 عاما.