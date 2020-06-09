براءة أحمد عز وحبس شقيقة زينة في قضية "العلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قضت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد السباعي وأمانة سر محمد أبو جبل في قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقا الفنانة زينة بأحد فنادق الساحل الشمالي حضوريًا ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة "زينة" 6 أشهر.

ونشر "صفدي"، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور حيثات الحكم عبر حسابه بـ"إنستجرام"، والذي جاء فيه: " 1- معاقبة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و معاقبة المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيهًا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث أحمد عز مما أسند إليه من اتهام".

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.