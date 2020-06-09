شابة وتشبهها.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو لابنتها ياسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو لابنتها "ياسمين حلاوة"، عبر خاصية "استوري إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" الصغيرة، بملامح قريبة جدا من والدتها، وبدت شابة، ووثق الفيديو لحظات تجولها بالدراجة بجوار والدتها التي حرصت على تصويرها.

وتزوجت ياسمين عبدالعزيز، من رجل الأعمال محمد حلاوة في 2001 ثم انفصلا في 2018، وأسفر زواجهما عن "سيف وياسمين".

وخاضت ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين.