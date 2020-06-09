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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تحدث الموزع والملحن حسن الشافعي عن التغريدات التي يجدها عبر موقع "تويتر"، مؤكدًا إن جميعها تحمل آراء مختلفة.
وغرد "الشافعي"، قائلًا: "بقعد أتأمل في كلام الناس على تويتر وفي العالم كله، قد إيه مختلفين لدرجة إنهم ممكن يموتوا من أجل آرائهم ولكن فيه إله واحد رحيم كريم اسمه الله، ويرى هذا الاختلاف والخلاف والحق واحد وثابت عنده، فيبقي السؤال.. أين الحق؟".
آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية".
أغنية "مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الشافعي عن رواد "تويتر": "ممكن يموتوا من أجل آرائهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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