تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بكورونا

فاجأت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض عليها وخضوعها لتحليل المسح الطبي الذي ثبتت إيجابيته، مؤكدة أنها تعافت كليًا الآن من المرض بعد عزلها لأكثر من 21 يومًا.

وروت إيمان العاصي تجربتها مع المرض في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وقالت إنها علمت بإصابتها يوم عيد الفطر، حيث قامت بإجراء تحليل بعد ظهور الأعراض عليها، وهي فقدان في حاستي الشم والتذوق، بالإضافة لترجيع وارتفاع خفيف في درجة الحرارة.

وأضافت الفنانة المصرية، أنها على الفور توجهت إلى معامل وزارة الصحة المصرية لإجراء تحليل آخر، وتفاجأت بأن نتيجته سلبية، ورغم ذلك قررت عزل نفسها بمنزلها والخضوع للعلاج المناسب لأكثر من 14 يومًا، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط نفسية مدمرة هي وأهل بيتها بسبب عدم استطاعتها رؤية ابنتها مباشرة.

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وأشارت العاصي، إلى أنه بعد معرفة إصابتها بفيروس كورونا، طالبت ابنتها وأسرتها كاملة بإجراء تحليل للفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، قائلة:“الحمد لله، بنتي طلعت نتيجتها سلبية، وكل أسرتي بخير“، موضحة أنها الآن بصحة جيدة وتعافت كليًا، وهي الآن خارج العزل، مطالبة الجميع بعدم التعامل مع المصاب كشخص منبوذ.

وكانت وزارة الصحة في مصر، قد سجلت، أمس الاثنين، 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ”الفتاك“.

وقالت الوزارة في بيان”إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 35444 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1271 حالة وفاة“.