فيديو .. أروى تشعل تيك توك بالأفلام التراثية

نشرت الإعلامية أروى فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت أروى من خلال تطبيق تيك توك، وعلقت عليه قائلة: عقبال كل البنات مين بيحب الافلام القديمه زيي. Advertisements يذكر أن الإعلامية أروى شاركت مؤخرًا في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به النجم رامز جلال، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل. به النجم رامز جلال، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل.

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