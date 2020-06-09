نيللي كريم تحسم الجدل حول ارتباطها بـ عمر إسلام

كشفت النجمة نيللي كريم سر زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام، وجاء ذلك عبر حساب et بالعربي الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرحت نيللي كريم قائلة: أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم

إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حاليًا واستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء. فيما لفتت إلى أنها بالفعل تم خطبتها على رجل الأعمال «إسلام»، واليد التي كانت بصورتها، تعود إلى خطيبها.

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يذكر أن عرض مؤخرًا مسلسل بـ 100 وش للنجمة نيللي كريم، وهو من تأليف أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، لؤي عمران، زينب غريب، سلوي محمد علي، حسن أبو الروس، عهد عبد المنعم، أحمد الشامي.