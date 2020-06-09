شــاهد .. خالد النبوي في شخصية الرئيس الراحل السادات

شارك النجم خالد النبوي جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة، وهو متقمص شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "النبوي" في الصورة بنفس ملامح الرئيس الراحل السادات، بعد استخدام المكياج، ويجلس بنفس طريقته، معلقاً: " الرئيس محمد أنور السادات ".

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يذكر ان النجم خالد النبوي قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي تدور أحداثة حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا

‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل.

المسلسل من بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على وإنتاج شركة أرت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏