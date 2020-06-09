فن ومشاهير

مهرجان القاهرة السينمائي يقبل استقالة المدير الفني أحمد شوقي

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قام الناقد أحمد شوقي بتقديم  استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر.


من جانبها قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد

إجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة.

ويود رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا التقدم بالشكر للأستاذ شوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات

السابقة.

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على إلتزامه بالاستمرار في التحضير للدورة ال42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطويرصناعة السينما المحلية والإقليمية.

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