بعد إجرائه لـعملية دقيقة .. رامز أمير يُشارك جمهوره رحلة علاجة

شارك الفنان رامز أمير، جمهوره مقطع فيديو جديد، خلال رحلة علاجه الطبيعي وممارسته لبعض التمارين الرياضية لعلاج قدمه اليسرى بعد أن قام بإجراء جراحة بها منذ أيام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق "امير" على الفيديو: "يا عينى عالحلو

لما تيجى عليه الأيام.. ده جزء بسيط أوى من التمارين اللى بعملها كل يوم في فترة التأهيل مع العلاج الطبيعى".

يذكر ان الفنان رامز امير قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال

مسلسل "الإختيار"، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.