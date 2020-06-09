أمير المصري: كنت أخطط للسفر إلى مصر قبل أزمة كورونا

تمنى الفنان أمير المصري، انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد عن العالم كله دون خسائر في أرواح المواطنين، واعادة الحياة الي طبيعتها مرة أخرى.
وأكد "المصري" في تصريحات خاصة للوفد انه يود أن يشارك في أعمال مصريةقريبا، وأضاف انه كان يخطط للسفر إلي مصر قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.
ويذكر ان الفنان أمير المصري يعيش في بريطانيا، وكان قدم العديد من الأعمال المصرية والأجنبية الناجحة واشهرها :"رمضان مبروك ابو العالمين حموده، وفيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.
كما شارك في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية".
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