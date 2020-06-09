احتفالًا بعيد الجلوس الملكي وعيد الجيش.. ديانا كرزون تحيي حفل أونلاين

تحيي الفنانة ديانا كرزون حفل أونلاين، يوم الأربعاء، الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، وذلك احتفالاً بعيد الجلوس الملكي وعيد الجيش، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء. تمام الساعة السادسة مساء. ويضم الحفل على العديد من الفقرات، ومن بينها: موسيقات القوات المسلحة، والدي جي زيد الزغول. والدي جي زيد الزغول. Advertisements يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان صعب اقدر، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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