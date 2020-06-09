خطاب من المجلس الأعلي للإعلام يعيد مذيعات النهار للعمل بعد إيقافهم

أرسل المجلس الأعلى للإعلام خطابا رسميا إلي مجلس إدارة قناة "النهار" يخبره فيه بعودة 3 مذيعات للعمل من الـ 5 الذين تم إيقافهم ومنعهم من الظهور الأيام الماضية.
وأكد المجلس أن المذيعة دعاء فاروق والفنانة ريم البارودى والإعلامية علا شوشة
وأعلن المجلس، في بيان له الخميس الماضي أنه قرر منعهم لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئيةوالمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وأوضح أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية.
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