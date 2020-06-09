كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة سينرجي لتامر مرسي تتصدر استفتاء الخليج 365 الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33480 صوتًا، بنسبة 54.32%، ويليها شركة Mbr التي حصدت على 23843 صوت ما يعادل 38.69%.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات فئ سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.