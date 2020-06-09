تراند اليوم : حسني شتا جنن البنات في أحدث ظهور له علي السوشيال ميديا – شاهد

شارك الفنان حسنى شتا جمهوره بصورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

والله أحلى دور ليك وانا حبيتو هو في الاب الروحي.

صباحك سكر .

منور يانجم .

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يذكر أن آخر أعمال حسني شتا مسلسل “ليالينا 80” يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.