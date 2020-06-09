تراند اليوم : بنات أحمد زاهر مولعين التيك توك بطريقة رضوي الشربيني – إتفرج

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بصحبة شقيقتها نور بطريقة كوميدية، وذلك بقيامهما بتقليد الإعلامية رضوى الشربيني وإحدى المتصلات بها.

وجاءت التعليقات على الفيديو كالآتي: “مش قادرة اوقف ضحك ، ربنا يحميكوا ما شاء الله ، زي القمر حياتي”.

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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل “الفتوة” مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

ومسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

https://www.tiktok.com/tag/nour_ahmed_zaher