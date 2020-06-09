تراند اليوم : في ذكري ميلاد صاحبة أشهر ألشة لإسماعيل ياسين.. معلومات لأول مرة عن نيللي مظلوم

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ذو الأصول اليونانية نيللي مظلوم، راقصة الباليه في أفلام حقبة ستينيات القرن الماضي.

وكان أشهر دور لها شخصية “لاتانيا” بالعمل السينمائي الكوميدي “ابن حميدو”.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز 8 معلومات عن الفنانة الراحلة نيللي مظلوم.

1 – ولدت نيللي مظلوم في 9 يونيو 1925 بالإسكندرية.

2 – حصلت نيللي مظلوم على ليسانس الآداب .

3- إكتشف نيللي مظلوم المخرج عباس كامل.

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4 – استقرت نيللي مظلوم في اليونان في منتصف الستينات بعد إعتزالها.

5 – أبرز أعمال نيللي مظلوم، السينمائية “ابن حميدو” و”فاطمة وماريكا وراشيل” و”علموني الحب”.

6 – أسست نيللي مظلوم معهد للرقص الإيقاعي.

7 – لقبت نيللي مظلوم، بأشهر راقصة باليه مصرية والفراشة اليونانية أيضا.

8 – توفت نيللي مظلوم في 21 فبراير 2003 عن عمر ناهز الـ 77 سنة بالعاصمة اليونانية أثينا.