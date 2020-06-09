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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية اللبنانية كارلا حداد تعلن إنفصالها عن طوني أبو جودة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد انفصالها عن زوجها الإعلامي اللبناني طوني أبو جودة، بعد 16 عاماً من الزواج .
وفاجأت حداد جمهورها ومتابعيها بإعلان نبأ طلاقها، ونشرت كارلا توضيحاً عبر حسابها الرسمي أعلنت فيه طلاقها رسميا، وقالت: "رغم انفصالي وطلاقي من زوجي إلا أن الذي حدث بيننا تم باتفاق حضاري.. وتبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى ليا الأساس".
ورغم الخبر المفاجئ، وجهت كارلا حداد رسالة إلى متابعيها ومعجبيها قالت فيها: "ما تزعلوا .. نحنا مبسوطين".
ويذكر أن كارلا تزوجت من طوني أبو جودة في عام 2004 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ليا في 2009، وشكلا ثنائيًا مميزًا بعدما اشتركا في تقديم عدة برامج من بينها برنامج "يا ليل يا عين" في 2012 على قناة "ال بي سي"
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