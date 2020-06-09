أحمد عز ينتصر في قضيته ضد شقيقة زينة.. وهذه مدة حبس الأخيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برأت محكمة مصرية الفنان أحمد عز، من الاتهام بالتعدي بالسب والقذف على نسرين إسماعيل شقيقة الفنانة المصرية زينة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما في فندق بمدينة العلمين.

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان أحمد عز، في منشور له عبر "فيسبوك" تعليقًا على صورة جمعته بأحمد عز: "مبرووك أحمد عز الإنصاف والبراءة من قضية جنح العلميين الحمد لله".

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وأصدر أشرف عبدالعزيز بيانًا أوضح فيه حيثيات الحكم بالبراءة لموكله فقال إن محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد السباعي حكمت حضوريًا بمعاقبة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسى شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، كما أمرت بدفعها مبلغ ألف جنيه على سبيل الكفالة لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأضاف أن المحكمة عاقبت المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيهًا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ 10 آلاف وواحد جنيهًا علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وتابع أن المحكمة شاهدت وفريق الدفاع الفيديوهات المصورة في فندق العلمين واستمعت للتسجيل الصوتي حيث تم الترافع بالتناقض البيّن الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين المفتعلة إصابتها والمدعية سبها في محضر الشرطة عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة الذي يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب إليه التهمة.

وأكد المحامي أنه دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة وقوع الجريمة كما أثبتتها الأوراق وانتفاء أركان الجريمتين، مضيفًا أن هناك تناقضًا بينًا بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفني الملعون والباطل.

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وأشار إلى أنه تم إقرار بطلان الدليل الفني "التقرير الطبي" المرفق بالأوراق لاصطناعه ومخالفته للحقيقة والواقع للكيد والتشهير والانتقام لعدم توافر ختم المستشفى عليه نهائيًا ولعدم إثبات رقم تحقيق الشخصية المدعى إصابتها، وأيضًا تناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها عن أقوال الضابط مجري التحريات في ألفاظ السباب تناقضًا يستعصي على المواءمة ويفترض أحدهم كاذب.

وأوضح أن هناك قصورًا بينًا في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات، وبطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها وتضارب أقوال مجرى التحريات مع نسرين رضا إسماعيل.

وأردف عبدالعزيز أنه تم ثبوت واقعة تعدي المتهمة على المجني عليه بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هي وشقيقها بموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق وما أكده شهود المجني عليه ثبوتًا يقينيًا بكاميرات مراقبة الفندق التي فرغتها والنيابة العامة.

يُذكر أن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أغسطس الماضي عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي تبادلا للسباب بين نسرين شقيقة زينة وبين أحمد عز، وتسرب وقتها فيديو أظهر تعدي شقيقة زينة على عز أولا.

الفيديو المسرب أظهر عز وهو يجلس في بهو الفندق، بينما مرت شقيقة زينة في لوبي الفندق والتقته صدفة، فذهبت إليه قائلة: "أنا حالفة لو شفتك هضربك بالجزمة"، ليرد عليها صارخا ويوبخها، لتأتي زينة وتصرخ في وجهه وتوبخه، حتى تصاعد الخناق بينهما ووصل إلى حد التشابك بالأيدي، وتدخل الحضور لفض التشابك بين الثلاثة، لتأتي الشرطة ويتم تحرير محضر بالواقعة.