إبنة فريد شوقي تعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلنت عبير فريد شوقي أبنة وحش الشاشة إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع فيسبوك، وقالت شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي في منشورها "في معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى فى داهية كورونا كورونا الحمد الله "، وتفاعل معها الكثيرين من أصدقائها وأقاربها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وأكدوا لها إنها يجب ان تتعالم معه علي أنه نزلة برد عادية .

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وبعدها نشر الفنان أحمد جمال سعيد نجل شقيقة عبير وحفيد الفنان الراحل فريد شوقي تغريدة قال من خلالها "خالتى جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت ربنا يشفيكى و يعافيكى حبيبتى".

وحاولت الفنانة رانيا فريد شوقي طمأنة محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه عن شقيتها وأكدت ان حالتها مستقرة تماما.

يشارإلى أن هناك عدد من النجوم قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا منهم كريم قاسم وشيرين وحسام حبيب بالاضافة الى الفنانة رجاء الجداوي التي تدهورت حالتها واضطرت الى التواجد في المستشفى طوال الفترة الماضية وبدأت حالتها تتحسن بشكل تدريجي.

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