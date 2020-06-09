صور شقيقة كيفانش تاتليتوغ ووالدته تبهر المتابعين

انتشرت عبر السوشيال ميديا صور شقيقة ووالدة كيفانش تاتليتوغ كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة السبب.

كيفانش تاتليتوغ وشقيقته

ورغم أن صور والدة وشقيقة تاتليتوغ قد تم نشرها في سنوات سابقة، إلا أن هناك من أعادها إلى الواجهة لكن المفاجأة كانت بالأصداء عليها، حيث أكد الكثير من محبي الفنان بأنهم لأول مرة يرون صور شقيقته ووالدته.

وانهالت التعليقات على الصور كان أغلبها الحديث عن مدى التشابه بين كيفانش تاتليتوغ وشقيقته التي تدعى ميليسيا من جهة ووالدته من جهة ثانية، وتفاعلوا مع جمال شقيقته الشقراء، كما تغزلوا بوالدته.

كيفانش تاتليتوغ في زفاف شقيقته

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وتحدث آخرون أن مليسيا كانت قد ظهرت مسبقاً في مسلسل "العشق الممنوع" كضيفة في بعض الحلقات بعد أن تلقت دروسا في مجال التمثيل، حيث تبلغ من العمر 34 عامًا ومتزوجة ولديها طفلان هما كيفانش ومارجان.

ونشر الجمهور صورا للفنان مع عائلته في حفل زفاف شقيقته، وأخرى مع شقيقته في مدينة بودرم الساحلية، وكذلك مع أطفالها الثلاثة.

شقيقة كيفانش تاتليتوغ مع أطفالها الثلاثة

وذكرت الصحافة التركية في وقت سابق أن كيفانش تاتليتوغ معروف عنه حبه لأسرته وتعلقه بأولاد شقيقته ميليسا وعلاقته الوطيدة بوالديه

عائلة كيفانش تاتليتوغ