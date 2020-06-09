تصدر هاشتاق المطربة السعودية "موضي الشمراني" الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، بعد أن ظهرت ببث مباشر عبر حسابها على "انستقرام" .
وتطرقت الشمراني خلال البث للتعليقات العنصرية التي تتعرض لها ، وعن من يطلق عليها لقب "طقاقة" مشيرة إلى أنها على استعداد أن تقدم مليون ريال لأي شخص يجد معنى لهذه الكلمة في أي دولة .
وبعد ردود الفعل الكبيرة التي تلقتها موضي على كلامها على العنصرية، شكرت جمهورها في خاصية الستوري الخاصة بها على متابعتهم لها وتصدرها الترند الأول في السعودية وقالت: "اسعدتوني وفرحتوني الله لا يحرمني منكم حبايبي وان شاءالله توعدكم بسهرة قريبة وأجمل وأفضل لعيونكم".
كانت هذه تفاصيل خبر موضي الشمراني: مستعدة لأقدم مليون ريال لمن يجد معنى لكلمة "طقاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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