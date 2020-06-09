شيرين عبد الوهاب تؤكد عدم حدوث أي مشاكل مع زوجها بنشرها صورة وهي في أحضانه

قامت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بنشر صورة لها، وهي في أحضان زوجها حسام حبيب منذ قليل عبر حسابها الرسمي على "تويتر" لتؤكد أن كل ما يقال عن وقوع مشاكل بينهما ليس سوى الا تكهنات وافتراءات، ولا أساس له من الصحة.

شيرين أرفقت الصورة التي نشرتها بتعليق قالت فيه: " زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق".

وأرفقت شيرين التغريدة بشاتاغ أغنيتها "حبه جنة" وهي أغنية لها أصدرتها منذ حوالي العام وتقول كلماتها: "حبه جنة أنا عشت فيها..قربة فرحة حلمت بيها".

ومما لاشك فيه أن هذا ردّ قوي قامت به شيرين بعد استعانتها بأغنية من أغنياتها مليئة بكلمات الحب، وبأنها لا يمكن أن تعيش من دون حسام.

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وكان نفى كل من حسام وشيرينأنباء تلك الواقعة جملةً وتفصيلاً، حيث غردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، قبل أن تختتم تغريدتها بعبارة "بحبك يا صاحبي" وهو اسم أحد الأغاني الشهيرة للنجم أحمد سعد