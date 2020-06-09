قامت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بتدشين هاشتاغ "كلنا منحبك جيسي" دعماً لصديقتها المقربة جيسي عبدو، التي خسرت والدها منذ فترة بسبب حريق في منزله في لبنان. وقالت ماغي في التغريدة التي نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "صباح الخير، تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشيال ميديا حلو". وتفاعل عدد كبير من الفنانين والصحافيين والجمهور مع تغريدة ماغي، أبرزهم الفنانة سيرين عبد النور التي نشرت صورة لها برفقة جيسي وعلقت عليها قائلة: "يلي ما بيعرفها بيجهل انو عندها قلب طفل وما بيلبقلها الا الفرح". Advertisements كما قام الممثل باسم مغنية بنشر تغريدة ماغي و علق عليها قائلا: "اقدر جدا هذا البوست يا صاحبة الوفا. الله يحميكم". وتربط ماغي وجيسي علاقة صداقة قوية بعيداً عن الكاميرات، وسبق وتعاونتا معاً في أكثر من عمل كـ مسلسل "جوليا" وفيلم "حبة كراميل". واستطاع الهاشتاغ الذي أطلقته ماغي أن يحتل المرتبة الأولى في "تويتر" لبنان، بعد التفاعل الكبير والرسائل التضامنية والداعمة لـ جيسي التي شاركت بألطف العبارات نتيجة المحبة التي يكنها الجميع لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تدعم هاشتاغ أطلقته ماغي بو غصن دعمًا لـ جيسي عبدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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