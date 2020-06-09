بالفيديو .. ايمان العاصي تعلن عن اصابتها وتعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة ايمان العاصى أنها أصيبت الفترة الماضية بفيروس كورونا ، وخضعت للعزل المنزلى حتى تم شفاؤها من المرض المنتشر.

وأكدت الفنانة إيمان العاصى أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيحة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاث تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

ووجهت ايمان نصيحة للجمهور وهى الابتعاد عن التوتر والقلق فى حالة تشخيص المرض بإيجابى، حتى لاتضعف المناعة ويتم الشفاء سريعا.

وأكدت العاصى خلال الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع الصور "انستجرام" أنها على استعداد بالتبرع بالبلازما للمصابين، مناشدة الجمهور بعدم القلق والخوف من المرض.

شاهدي الفيديو :

Advertisements