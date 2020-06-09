شاهد محمد امام وعمر متولي بملامح متغيرة قبل الشهرة «فيديو«

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو قديم للفنان محمد إمام والفنان عمر مصطفى متولي، وهما يتحدثان عن النجم عادل إمام، وذلك أثناء إحدى المناسبات العائلية الخاصة بأسرة الزعيم.

وظهر محمد إمام وعمر متولي، بملامح متغيرة، حيث إن اللقاء تم تسجيله قبل دخولهما مجال التمثيل، فكانا في مرحلة الدراسة الجامعية، حتى إن صوتهما كان مختلفاً أثناء اللقاء.

وتحدث محمد عن علاقته بوالده الفنان عادل إمام، وقال إنه صديق الكل ويخاف عليه هو وشقيقيه كما أنه يتميز بالطيبة الكبيرة.

أما عمر متولي فأكد أن عادل إمام هو كبير العائلة، والكل يهابه ويحترمه، كما أنه يضحكهم كثيراً، وفي جلساتهم يسخر من البعض بطريقة طريفة، لكن يجب على الجميع الابتعاد عنه عندما يكون غاضباً أو مشغولاً.



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