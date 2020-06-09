ماجدة الرومي تتحدث عن مستقبل العالم بعد فيروس كورونا| فيديو

تحدثت الفنانة ماجدة الرومي عن مستقبل العالم بعد جائحة «كورونا»، التي يعاني منها العالم أجمع خلال الفترة الحالية.

وقالت ماجد خلال فيديو سجلته لقناة «فرنسا 24» إن الحياة ستعود لطبيعتها بعد انتهاء أزمة كورونا وستكون «يوم حلو ويوم مر» مثلما اعتدنا عليها.

وأضافت أن العالم كثيراً ما مر بحروب وأوبئة على مدار العصور السالفة، لكن لا بد أن تنتصر الحياة ولا بد أن نسعد ونسعى بالشكل الذي يليق بنا كبشر، سوف نعيش تلك الحياة مرة واحدة فقط.

وأنهت ماجدة حديثها قائلة لا بد أن نصلي وندعو الله كي يُزيل الغمة، ولا بد أن نعلم أن الحياة هي هدية منحها الله إلينا.



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شاهدي الفيديو :