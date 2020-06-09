شريف منير: "بسبب كورونا بغسل الأواني لزوجتي"

كشف الفنان شريف منير كواليس مسلسل «ونحب تاني ليه»، لافتاً إلى أنه تعرَّض لهجوم وانتقادات من الجمهور بسبب شخصيته في العمل، لافتاً إلى أنه لا يحب الشخصية المغرورة على الإطلاق، لذلك كان قلقاً من شخصيته في المسلسل.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، أنه ليس مقصوداً توارد فكرة فقدان الذاكرة بين مسلسل «ونحب تاني ليه» وأي مسلسلات أخرى.

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وأشاد «منير» بأداء الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالمسلسل معقباً: «نضجت عن مسرحية كده أوكيه».

من جانب آخر أشار شريف منير إلى أن من مزايا أزمة فيروس كورونا أنها زادت الرابط الأسري، مضيفاً: «بقيت أغسل المواعين لمراتي وبنتي بتقول لجوزها اتعلم من بابا غسيل المواعين».

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