نيللي كريم تنشر صورة برفقة أحد الأشخاص لتؤكد خبر زواجها

ما زالت الفنانة نيللي كريم تثير الجدل بعد انتشار الكثير من الشائعات عن زواجها سراً من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو ما أثار استغراب جمهورها ومحبيها.

في هذا السياق نشرت نيللي صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وهي تقف على ضفاف الشاطئ وتمسك بيد شخص ما في الصورة لتعلن عن وجود شخص في حياتها بشكل غير مباشر.

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نشر “نيللي” لهذه الصورة دفع الجمهور للتعليق عليها، واستنكار ما يحدث لعدم كشفها حقيقة زواجها إذا تم بشكل رسمي: ”بدها تعمل شو زي ياسمين صبري بالخاتم عشان نظل نحزر ونفزر”.

يذكر أن نيللي كريم شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي بمسلسل «بـ 100 وش»، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً للغاية وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وسلوى محمد علي، ومحمد عبدالعظيم، وعلا رشدي، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللي هذا العام هو التغيير الكامل الذي قدمته في مسلسلها الأخير حيث اتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، بعد عدة سنوات طويلة قضتها في عالم الدراما الرومانسية والتراجيدية.

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