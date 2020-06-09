فن ومشاهير

وفاة المغنية الأمريكية بوني بوينتر عن 69 عاماً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

توفيت المغنية الأمريكية بوني بوينتر، التي كانت إحدى أعضاء فرقة "ذا بوينتر سيسترز" الأربع، عن عمر ناهز 69 عاما، حسبما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية.

 

وذكرت شقيقتها والعضو السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر لمجلة بيبول أن بوني توفيت بوني صباح أمس الاثنين.

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ولم تقدم الأسرة أية معلومات عن سبب الوفاة.

 

وحققت الفرقة الغنائية المؤلفة من أربع شقيقات والحائزة على جائزة جرامي نجاحا واسعا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بأغنيات مثل "فاير" و"هيز سو شاي" و"سلو هاند".

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