شقيقة زين مالك تتلقى تهديدات بقتل طفلتها

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متابعة بتجـــــــــرد: كشفت صفاء شقيقة المغني الكندي من أصل باكستاني زين مالك عن تلقيها تهديدات بقتل طفلتها الصغيرة زانية، ذات الـ 5 أشهر.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شاركت صفاء صورا تثبت ما تعرضت له من تهديد وعبارات قاسية في حق طفلتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ علّق أحدهم على صورة لها برفقة طفلتها قائلاً “قبيحة” وقيل في تعليق آخر: “صفاء تزوجت لتغطي حقيقة حملها”، وجاء التهديد واضحًا وصريحًا، حيث أضاف التعليق: “آمل أن تموت طفلتها، فهي قبيحة على أي حال”.
يشار إلى أن صفاء احتفلت بزفافها إلى شاب ذي أصل سلوفاكي يدعى، مارتن تيزر، (18 عامًا) في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي قبل تنفيذها لحفل بيبي شاور في نوفمبر الماضي.
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