حبيبة تشاغلار أرطغرل تتركه بسبب مريم أوزرلي

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت تقارير إعلامية تركية إنفصال تشاغلار أرطغرل عن حبيبته بعد علاقة دامت أكثر من ثلاث سنوات، إذ قررت الأخيرة تركه بعد ملاحظتها لتقرب الممثلة التركية مريم أوزرلي منه كثيراً.
وبحسب هذه التقارير فإن مريم وتشاغلار اجتمعا من أجل مشروع سينمائي جديد بينهما إلا أنّ إعجابها الكبير به دفعها للتقرّب أكثر من ذلك.
وأضافت أيضاً أن حبيبة أرطغرل قرأت رسائل بينه وبين ميرم تؤكد تطوّر علاقتهما إلى أكثر من صداقة ما دفعها للانفصال عنه حيث ترك المنزل الذي يقطنان فيه.
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