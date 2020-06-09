الخليج 365الثلاثاء 2020/6/9 10:17 م بتوقيت أبوظبي
تحت شعار "مكملين معكم"، وفي إطار المبادرة الترفيهية الأولى من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.
في هذا السياق يطلّ المطرب اللبناني وائل كفوري في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء الخميس 11 يونيو/حزيران العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، ليغني تشكيلة مختارة من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى آخر إصداراته الغنائية.
ويُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع وائل كفوري قبل بدء الحفل وخلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري في إطلاله مباشرة الخميس.. حفل وحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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