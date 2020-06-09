"100 حساب".. أحمد سعد وحسن شاكوش يجتمعان لأول مرة

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/9 09:46 م بتوقيت أبوظبي
تصدر البوستر الدعائي لأغنية "100 حساب" قوائم البحث والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإعلان فى البوستر عن طرح الأغنية، الخميس المقبل.
الأغنية تجمع لأول مرة الفنان المصري أحمد سعد والمطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، ونال البرومو الخاص بها بعد طرحه إعجاب الكثيرين.
أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
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