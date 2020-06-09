حقيقة وفاة حسين الجسمي بحادث سير مروع

Jun 09, 2020
في الساعات الماضية، اجتاح خبر وفاة النجم الاماراتي حسين الجسمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام عدد كبير من رواد الانترنت بتداول الخبر على نطاق واسع، مشيرين أن الجسمي توفي بعد تعرضه لحادث سير مروع أودى بحياته، وهو الأمر الذي نفاه مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة Mbc، زياد حمزة، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو “بانوراما إف إم”، حيث أكد أنه تواصل مع الجسمي للاطمئنان الى صحته.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطال حسين الجسمي إشاعة وفاته، فقد سبق ان اجتاح مواقع التواصل خبر وفاته إلا انه قابل هذه الأنباء بهدوء شديد.
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