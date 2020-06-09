شيرين عبد الوهاب ترد على أحلام بعد أنباء خلافها مع زوجها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت المطربة الإماراتية أحلام دعمها للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال رد الأخيرة على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خلافها مع زوجها المطرب حسام حبيب.

"تستحقي الحب"، هكذا علقت أحلام على صورة نشرتها شيرين عبر حسابها بموقع تويتر تظهر فيها برفقة زوجها في الصورة وهما يتعانقان، وكتبت عليها: "زي مانتوا شايفين.. مبنبطلش خناق".

وردت الفنانة المصرية على رسالة الدعم من أحلام، بالقول: "إنتي تستحقي الاحترام والصداقة لإنك وفية وأخت لكل صحابك وحبايبك".

يأتي ذلك بعد العديد من التقارير الصحفية التي تطرقت إلى أخبار تفيد بوقوع خلافات بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، وهو ما نفته عبد الوهاب من خلال الصورة التي نشرتها.

وكانت شيرين قد وضعت حدا لتلك الشائعات في بدايتها خلال الأيام القليلة الماضية، وكتبت في تغريدة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

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وفي سياق آخر، نفت عبد الوهاب إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع في الساعات القليلة الماضية، كما نفت تعرض أسرتها لحالة من القلق خوفًا على نقلها العدوى لوالدتها المسنة.

وأكدت شيرين في تصريحات صحفية أن كل ما تردد بشأن ظهور أعراض عليها وإجرائها تحليل الكشف عن كورونا أكثر من مرة للوقوف على حقيقة إصابتها عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها لم تظهر عليها أي أعراض حتى تُجري تحليل كورونا.

واستنكرت شيرين عبدالوهاب ما أشيع حولها في هذا الصدد واصفة تلك الشائعات بالمغرضة ومجهولة المصدر، وأوضحت أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تظهر عليها أية أعراض.

وتعد تصريحات شيرين عبدالوهاب رسالة طمأنة لجمهورها الذي طالب شقيقها محمد عبدالوهاب بحسم الجدل حيال هذا الأمر، وذلك عبر منشور له كتبه عبر تويتر منذ ساعات بعد انتشار شائعة إصابة شيرين بكورونا، حيث جاءت تغريدته عبارة عن بوستر ظهرت فيه شيرين ودون عليه كلمة "كدابين"، كما وعلقّ على البوستر قائلًا: "الكذابين".