تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارن جمالها مع زوجته‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر أحد الصحفيين الأتراك صورة قديمة جمعت الممثل كيفانش تاتليتوغ وحبيبته السابقة أزرا أكين والتي جمعتهما علاقة غرامية قبل زواج الأول من عارضة الأزياء باشاك ديزر.

وعلق الصحافي مهمت أونلكيش على الصورة: "كانت أجمل علاقة غرامية بين النجوم في تركيا"، فحظيت بتفاعل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعب كيفانش أول أدواره "مهند" بمسلسل "نور" عام ٢٠٠٥ وكان يحب أزرا كثيرًا ولم يتركها لثانية، آنذاك لم تكن حبيبته ممثلةً بل عارضة أزياء وملكة جمال تركيا أيضًا.

وبدأ الجمهور يقارن بين حبيبته السابق وزوجته الحالية باشاك، حول أي منهما الأجمل، فاختار أغلب المعلقين الثانية، فيما ذهب البعض للتأكيد على أن الفوارق كبيرة بينهما.

ووسط هذه التعليقات لم يعلق كيفانش ولا زوجته على الصورة التي مضى عليها زمن طويل.

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وعادة ما يقوم الصحفيون بالتدخل في حياة كيفانش تاتليتوغ الخاصة مما أثار غضب الأخير الذي طالب بالتوقف عن نشر الشائعات التي تتعلق به والتركيز على أعماله الدرامية فقط.

وفي وقت سابق أيضًا فجر الصحافي التركي أوبرام كانيكال مفاجأة صادمة، حينما كشف أن بعض العاملين في المسلسل التركي الناجح "العشق الممنوع" سواء من ممثلين وعاملين خلف الكاميرات، كانوا يعتقدون أن هناك علاقة حب سرية جمعت الممثل التركي كيفانش تاتلينوغ والفنانة التركية هازال كايا حينها.

وقال كانيكال إن النجمين كانا يحضران للتصوير سويًا في أغلب الأوقات ويغادران سويًا، كما أنهما كانا يقضيان الكثير من وقتهما سويًا في الكواليس، وكانت تجمعهما العديد من الأحاديث السرية.

وأضاف الصحافي التركي أن تاتلينوغ كان يوقف التصوير ويرفض أن يصور عندما تشعر كايا بأي تعب أو إرهاق، بالمقابل لم يكن يفعل نفس الأمر مع الفنانة التركية بيرين سات، والتي كانت زميلتهما في العمل.

واستطرد الصحافي التركي أن النجمين قررا البقاء أصدقاء بعد علاقة عاطفية قصيرة لا سيما أنهما لم يتفقا في الحب، وبقيت علاقتهما سرية ولم تنتشر أبدًا.

وشكك الكثيرون بهذه الأخبار خاصة أن علاقة تاليتنوغ مع زوجته مصممة الأزياء "باشاك ديزر" قد بدأت من خلال مسلسل "العشق الممنوع" والذي ربطتهما علاقة صداقة قوية خلال المسلسل وتحولت بعد انتهائه إلى قصة حب توجت بزواجهما في فبراير 2016.