إيمان العاصي: تعرضت للإصابة بكورونا.. وهذه أصعب لحظاتي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية إيمان العاصي إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا في عيد الفطر الماضي موضحة أن المرض بكورونا ليس عيبًا وطالبت بألا يكون المتعافي منبوذًا في المجتمع.

وأضافت إيمان العاصي في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام"، أنها أجرت تحليل فيروس كورونا في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة المصرية وكانت نتيجته إيجابية، لافتة إلى أنها التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت من فترة المرض.

وأوضحت أنها أجرت تحليلا آخر للكشف عن كورونا وظهرت نتيجته سلبية، وتابعت بأنها أجرت 3 تحاليل أخرى وظهرت النتائج سلبية إلا أنها التزمت بالعزل المنزلي لمدة أسبوع إضافي، مبينة أن ابنتها كانت حافزًا قويًا للتعافي.

وبينت أنها أبلغت جميع المخالطين لها قبل معرفتها بالنتيجة بأن لديها أعراضا، موضحة أنها عزلت نفسها عن أسرتها، وكان أصعب ما مرت به هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب أمر إصابتها بكورونا في البداية، مشيرة إلى أنها مرت بحالة نفسية صعبة.

وطالبت إيمان العاصي الجميع بأن يتعامل مع المتعافي من كورونا بأنه ليس فيروسا أو منبوذا لأن المتعافي يصبح شخصًا مفيدًا بعد تعافيه بعد اعتماد بلازما المتعافي من كورونا كعلاج للمصابين، مردفة أنه لابد من التعامل برحمة مع مرضى كورونا لأنهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم بالإصابة، ناهيك عن الضغط الذي يقع عليهم بعد التعافي وهو ما يزيد الأمر صعوبة.

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وأكدت أن المتعافي يستطيع أن يعطي الدعم النفسي للمرضى المصابين الجدد أو أن يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى، معلنة أنها على أتم الاستعداد للتبرع بالبلازما وفقًا لما تطلبه منها وزارة الصحة المصرية، موجهة الشكر لكل من دعمها وساندها في محنتها لعبور تلك التجربة الصعبة.

وسجلت وزارة الصحة في مصر، أمس الاثنين، 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس الفتاك، حيث قالت الوزارة في بيان لها: "إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 35444 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1271 حالة وفاة".

وأشارت الوزارة إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تعافيهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة.