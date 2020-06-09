إليكم تفاصيل أغنية عاصي الحلاني الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
بعد أن كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في الساعات الماضية عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”، اشتعل حماس جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.
جدير بالذكر أن آخر أعمال عاصي كانت أغنية “بعشقك” التي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج محمد المنجد.
وحققت الأغنية المصورة نجاحًا مميزًا خاصة بعدما قام عاصي بتصويرها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعت بينهم.
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