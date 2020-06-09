حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "طحن في طحن" قريبا

القاهرة - لايف ستايل
أعلن النجم حمادة هلال، عن تقديم أغنية جديدة تحمل اسم "طحن في طحن"، سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة.
ونشر حمادة هلال، صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله قريبا أغنية طحن في طحن، كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أوكا، ميكس وماستر أسامه طارق".
وطرح حمادة هلال، منذ فترة أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "جمالها" بمشاركة الفنانة الشابة منة عرفة وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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