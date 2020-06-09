شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ"كيم كاردشيان عبرت عن حبها لـ"كانى ويست" فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب كاني ويست الـ 43، حيث نشرت زوجته صورا عائلية عبر حسابها بموقع انستجرام.

وظهر في إحدى الصور أبنهم سانت، بينما كان "كانى" يرتدى قبعة على هيئة شكل مخروطى، كما شاركت بصورة في الطائرة خلال معرفتها أنها حامل خلال الذهاب إلى لندن، حيث حاول التخفيف عنها بعزمة بإحدى المطاعم، قائلة:"جعلنى أشعر بتحسن".





وكانت نجمة تليفزيون الواقع، عبرت عن حبها لزوجها المطرب العالمى كانى ويست، نشرت صورا تجمعهما معا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، بينما قامت بتقبيله، وعلق قائلة: "عيد ميلاد سعيد لملكى".





كما قالت من خلال حسابها بموقع تويتر، أمس حول تلك المناسبة:" شكرًا لك على كونك دائمًا لا تدع العالم يغير من أنت لن تكون الحياة نفسها بدونك".





وفى سياق آخر، ظهر نجم الراب الشهير كانى ويست وسط صفوف المحتجين في مظاهرات نبذ العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تندد بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس.

Advertisements









وظهر النجم الشهير البالغ من العمر (43 عاما) مع طلاب مدارس شيكاجو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وحرص على ارتداء " قناع " باللون الأسود وذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا على التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات وهى مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون وإريانا جراند وماديسون بير وتايجا وكورتني ستودن وهالزي وMachine Gun Kelly وتايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين.