شكرا لقرائتكم خبر عن صيف بدون ساحل بسبب "كورونا" والفنانون يعيشون على صور الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذا الوقت العام الماضى كان يسافر الفنانين إلى المناطق الساحلية للاستمتاع بالجو و البحر و قضاء الإجازة الصيفية، ولكن هذا العام اتغير الوضع كثيرا بسبب فيروس كورونا و غلق الشواطئ و اتباع الإجراءات الاحترازية و الجلوس فى المنزل.

لذلك عبرعدد كبير من الفنانين عن اشتياقهم للمصيف و السفر و الجلوس على الشاطئ و الاستمتاع بأشعة الشمس ومياة البحر، لذلك استرجعوا ذكريات الصيف عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا بصور قديمة.

حيث عبرت الفنانة فيفى عبده، عن اشتياقها للساحل والأجواء الصيفية، وتنشر يوميا صور قديمة لها من العام الماضى على الشاطئ وعليها تعليق:" الساحل الشمالى بحبكم".

و نشر الفنان أحمد حلمى عبر حسابه على انستجرام صورة له على حمام سباحة المنزل وهو خالى من المياة ، قائلا " وأنا قاعد مستني المصيف".

كما نشر الفنان على ربيع، صورة قديمة له وهو داخل حمام السباحة، وكتب عليها قائلا:"من الصيف اللى فات عشان الصيف ده مات".

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ونشر الفنان آسر ياسين فيديو قديم يعود إلى العام الماضى و هو يستمتع على الشاطئ فى ذهب، وكتب:" رجعونى تانى"، وعبر الفنان شيكو عن افتقاده إلى المصيف، ونشر صورة قديمه له على الشاطئ و كتب:" ياصيف ياصيف " مع ايموجى وجه حزين.

كما شارك النجم محمد هنيدى جمهوره بصورة قديمة بالأبيض والأسود بأحد المصايف، ساخرا من الأوضاع التى يمر بها العالم من إغلاق والتزام كل فرد منزله بسبب الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا .

و الفنان محمد هنيدى نشر الصورة عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "وده يا جماعة كان اسمه مصيف، نشاط صيفى كنا بنعمله زمان".

كما عبرالفنان أحمد حاتم اشتياقه للبحروالسفر، وظهر وهو يجلس على العوامة فى المطبخ كانه يستمتع بأشعة الشمس ولكن فى المنزل، و نشرت أيضا الفنانة رانيا يوسف صورة لها من أحد رحلاتها وهى تستمع بالبحر.