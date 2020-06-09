شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لزوجته فى عيد ميلاها: كل سنة وأنتٍ طيبة يا أجمل زوجة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم مصطفى قمر، زوجته، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بصورة جمعتهما على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث نشر قمر الصورة وعلق عليها، كل سنة وأنتٍ طيبة يازوجتى الطيبة الغالية أنتٍ مكافأة ربنا ليا ربنا يحفظك ليا وينعم عليكي بكرمه ورضاه زي مابتطبطبى علي قلبى دايما عقبال مليون سنة هنا وصحة سعادة وراحة بال وستر يا أاجمل زوجة في تاريخ البشرية كلها"



مصطفى قمر وزوجته

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من ناحية أخرى، يشارك الفنان الشاب تيام قمر نجل مصطفى قمر فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد والده بطل العمل جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

تيام قمر يشارك لأول مرة تمثيل دور كوميدى ضمن أحداث العمل الذى يظهر فيه بدور مختلف وجديد عن أدواره السابقة بعد ظهوره فى عدد من الاعمال بأدوار مختلفة والتى كان آخرها مسلسل "خيانة عهد" فى موسم رمضان الماضى .