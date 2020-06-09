شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول إعادة فتح دور العرض السينمائى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع بدء فتح المجال لعودة صناعة السينما بعد تخفيف قيود الحظر بسبب فيروس كورونا، كشف موقع سكرين ديلي عن موعد فتح السينمات بعدد من الدول حول العالم ومنها فرنسا، حيث أعلن الموقع عن أن دور العرض سيعاد افتتاحها يوم 22 يونيو الجاري، وذلك بعدما قامت فرنسا بغلق 6000 دور سينما منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم قدرة مهرجان كان السينمائي على إقامته دورته الجديدة، فيما من المقرر عودة السينما في كاليفورنيا يوم ١٢ يونيو الجاري.

بينما تفتح النمسا دور العرض بداية من منتصف يونيو الجاري أي قبل الموعد لمقترح للفتح من الأساس وهو ١ يوليو أما الصين فبعدما أعيد فتح 500 دار سينما تم اغلاقهم مرة أخري بأمر من مكتب الأفلام الوطني ولم يتم الإعلان عن موعد إعادة الافتتاح بينما تقوم كرواتيا بفتح دور العرض في مراكز التسوق 15 يونيو وقمات قبرص بالإعلان عن فتح دورالسينما في الهواء الطلق كجزء من المرحلة الثالثة لفتح البلاد خلال يونيو الجاري، بينما قامت جمهورية التشيك بفتح دور العرض مع اقتصار التجمعات على ما يصل إلى 100 شخص.

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بينما قامت ألمانيا بفتح دور العرض في بعد المدن مع اشتراط مسافة تصل الي متر ونصف بين الأشخاص المستفيدين المطلوبين لمسافة 1.5 ومن المقرر أن تفتح دور العرض في برلين في ٣٠ يونيو الجاري ، أما أيرلندا فوضعت الدولة دور السينما في الجزء الأخير من المرحلة النهائية لخطة الفتح في يولوي بداية اغسطس، فيما قامت إيطاليا بالسماحبفتح دور العرض بحد أقصى 200 شخص قاعة مع الإلتزام بالكمامات و تدابير التباعد الاجتماعي.

أما النرويج فتم السماح بإعادة فتح 211 دار سينما ، مع 438 شاشة ، بسعة 50 شخصًا ، والتي سيتم زيادتها إلى 200 شخص اعتبارًا من 15 يونيو إذا استمرت الحالات في الانخفاض بينما رفعت بولندا القيود وتم إعادة فتح دور السينما مع السماح بتجمعات تصل إلى 50 شخصًا فيما قررت روسيا أنه يمكن إعادة فتح دور السينما في اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل ، أما السويد فلها طبيعة مختلفة حيث لم تضع البلاد سياسية لغلق السينمات من الأساس حيث ظلت بعض دور السينما المستقلة مفتوحة مع وجود تدابير للمسافة الاجتماعية ولكنه لم يحقق هذا عمليات شراء كبيرة في شباك التذاكر ،أما المملكة المتحدة فمن المحتمل إعادة افتتاح دور السينما اعتبارًا من 4 يوليو.المقبل.