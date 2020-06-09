شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي لورنتو نجم la casa de papel يستعيد ذكريات الطفولة بصور مع شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهيرLa Casa De Papel، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصور جديدة له من دولاب الذكريات لفترة طفولته مع شقيقته.

ونشر لورنت الصور التي ظهر فيها وهو طفل صاحب الخمس سنوات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليستعيد ذكرياته مع جمهوره ومتابعيه.

وفى منشور سابق للنجم الإسباني، طالب متابعيه، بضرورة التبرع للمؤسسة الخيرية التي تحمل أسم Piel de Mariposa، التي تهتم بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض البشرة والذي يعد مرض غير قابل للعلاج ويحتاج لمعاملات خاصة للمرضي.

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وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papelحول اعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.