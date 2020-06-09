شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعترف بإصابتها بكورونا وتكشف رحلتها مع التحاليل: المرض مش عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إيمان العاصى عن معاناتها مع فيروس كورونا، والذى أصيبت به مؤخرا، وقامت بعزل نفسها فى المنزل بعيدا عن أهلها وابنتها، حيث ظهرت فى فيديو عبر "انستجرام، وكشفت عن مأساتها مع المرض، حيث قالت إيمان، "بطمن الناس عليا واللى حاولوا يطمنوا عليا بسبب فيروس كورونا... النهاردة 9 يونيو 2020 .. اكتشفت ان نتيجة تحليلى إيجابى .. اخر يوم رمضان .. وعملت بعدها تحليل تبع وزارة الصحة 29 مايو .. وطلع سلبى.. وعملت بعدها 3 تحاليل طلعوا سلبى .. كل أهل بيتى وكل المخالطين ليا كلمتهم وعملوا تحاليل وطلعوا سلبى .. كان أهم تحليل ليا اللى داخل وزارة الصحة المصرية .. اللى هتأكد منه بنسبة 100 % .. وفضلت عازلة نفسى لمدة 15 يوما .. بنصح أى بنى آدم يسمع كلمة إيجابى دلوقتى أنه يهدا لأن التوتر والضعف بيضعف المناعة لأنى عشت مأساة نفسية تتلخص فى بنتى وأهلى".

وتابعت، "مشيت بنتى وقعدت فى العزل لأنى مش عارفة أعمل ايه وبنتى وحشتنى وكنا بنتكلم فيديو كول وبنعيط .. وده كان حافز رهيب ليا وأنى ابقى قوية واعدى الأزمة والحمد لله عدتها من أكتر من 10 أيام".

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إيمان العاصى

وأضافت:"أنا بعمل الفيديو ده علشان الناس ماتخاقش يقولوا إن كان عندهم كورونا وخفوا .. الموضوع مافيهوش عار .. اتكشفت أن الناس بتقول ديه إيمان كان عندها كورونا ونزلت الشارع .. أنا متعافية وسمعت أن بلازما متعافى الكورونا .. تعتبر علاج وتساعد .. يعنى أنا دلوقتى أقدر أساعد .. فليه بيتم تعامل المتعافى على انه فيروس .. بالعكس أنا خفيت وبنتى بتنام فى حضنى".

وأكدت "عشت مأساة صعبة وماينفعش أنه بعد ما ربنا يكرمنى وأتعافى وأشوف أهلى ومبسوطة أن عديت المرحلة ديه أن الناس تتعامل معايا على أساس أنى لسه مريضة وخوف وحذر .. انا ماعنديش أعراض .. كل الأعراض راحت وماكنش عندي غير فقدان الشم والتذوق وعملت 3 تحاليل وطلع سلبى .. ياريت الناس تبقى رحيمة بالمتعافين".