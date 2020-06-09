- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بدراجة نارية وقناع .. براد بيت يشارك فى مظاهرات للتنديد بمقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى براد بيت في التظاهرات بمدينة هوليوود، التي تندد بمقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، حيث كان ضمن 50 ألف شخصا غمروا شوارع لوس أنجلوس.
نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية، صورة خلال حضوره احتجاجا كبيرا على وفاة جورج فلويد في هوليوود، وظهر النجم العالمى خلال ركوبه دراجة نارية نادرة، كما أرتدى بنطال جينز أزرق وخوذة فوق رأسه وسترة رمادية مزخرفة بصورة جورج فلويد.
وأوضح التقرير، أنه اتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت إحدى المتظاهرات التي تعمل مدربة لياقة، إنها شاهدت النجم العالمى خلال التظاهرات ولم يكن يحاول لفت الانتباه، وكان ملهما وبمفرده.
وأضافت، في كل مرة تتوقف فيها المسيرة كان يحاول الاستماع لما يقوله المتظاهرون، كما خلع قناعه ذات مرة، وكان مبتسما وسعيد.
يذكر أنه كان آخر أعمال النجم براد بيت هو فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" ، وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
كانت هذه تفاصيل خبر بدراجة نارية وقناع .. براد بيت يشارك فى مظاهرات للتنديد بمقتل جورج فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.