بدراجة نارية وقناع .. براد بيت يشارك فى مظاهرات للتنديد بمقتل جورج فلويد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى براد بيت في التظاهرات بمدينة هوليوود، التي تندد بمقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، حيث كان ضمن 50 ألف شخصا غمروا شوارع لوس أنجلوس.

نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية، صورة خلال حضوره احتجاجا كبيرا على وفاة جورج فلويد في هوليوود، وظهر النجم العالمى خلال ركوبه دراجة نارية نادرة، كما أرتدى بنطال جينز أزرق وخوذة فوق رأسه وسترة رمادية مزخرفة بصورة جورج فلويد.





وأوضح التقرير، أنه اتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت إحدى المتظاهرات التي تعمل مدربة لياقة، إنها شاهدت النجم العالمى خلال التظاهرات ولم يكن يحاول لفت الانتباه، وكان ملهما وبمفرده.





وأضافت، في كل مرة تتوقف فيها المسيرة كان يحاول الاستماع لما يقوله المتظاهرون، كما خلع قناعه ذات مرة، وكان مبتسما وسعيد.

يذكر أنه كان آخر أعمال النجم براد بيت هو فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" ، وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.