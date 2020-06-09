شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات إصابة النجوم بكورونا تطول الزعيم و كرارة وريهام حجاج وشيرين تنفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاصوت يعلوا هذه الأيام فوق صوت الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد طالت عدد من الفنانين والمذيعين خلال الفترة الأخيرة، مثل رجاء الجداوى وكريم قاسم وأيضاً مجموعة من المذيعات، ودائما تحظى أخبار إصابة الفنانين أو الاعلاميين أو المشاهير بوجه عام باهتمام كبير من الجمهور وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفى الأيام القليلة الماضية واجه عدد من الفنانين شائعات الإصابة بفيروس كورونا فى ظل تصدر هذا الوباء المشهد ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم كله، وتسببت هذه الشائعات فى بلبلة داخل الوسط الفنى لاسيما وأن هذا المرض ينتقل إلى الاشخاص بالاختلاط وهذا جعل النجوم المتعرضين لهذه الشائعات يخرجون وينفون الأمر تماماً.

وكان أمير كرارة أول النجوم الذين طارتهم شائعة الاصابة بفيروس كورونا، حيث خرجت هذه الشائعة عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار" من خلال صفحات مزيفة تعلن هذه الخبر الذى أدى إلى الزعر فى الوسط الوسط الفنى ليخرج أمير كرارة نافياً الأمر تماماً متسائلاً عن السبب وتوقيت خروج هذه الشائعة.

ونفس الشائعة تعرضت لها الفنانة ريهام حجاج، حيث انتشرالشائعة بأنها أقامت حفلاً فى الجونة بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بحضور المشاهير ونجوم المجتمع للاحتفال بنجاح مسلسلها الأخير "لما كنا صغيرين" وتسبب هذا الحفل فى إصابة أكثر من شخص بفيروس كورنا ومن ضمنهم ريهام حجاج التى بدورها خرجت وصرحت أنها ملت وكلت من كثرة الشائعات التى يتم إطلاقها حولها، دون سبب واضح، مشيرة إلى أنها منذ انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى "لما كنا صغيرين"، لم تلتق أحدا وتتواجد فى منزلها التزاما بالإجراءات الوقائية التى أكدت وزارة الصحة على إتباعها حفاظا على الجميع.

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كما ترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، وقامت شيرين عبد الوهاب بنفي الشائعة فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أية أعراض أو إنها أجرت أي مسحات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدة، هذا الكلام غير صحيح تماما وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

وكذلك طالت الشائعات الكاذبة الزعيم عادل إمام حيث أنه كان يعاني من برد شديد ألزمه الفراش وغاب بسببه عن تكريمه فى المركز الكاثوليكى للسينما، بعدها خرج ابنه المخرج رامى إمام، وقال إن الزعيم يعانى دور برد ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، قبل أن يخرج الزعيم فى تصريحات تليفزيونية ويؤكد أنه بخير.

كما وصلت الشاىعات إلى المطرب محمد حماقى الذى نفي شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنا فى المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر الواتس آب للاطمئنان على صحته.