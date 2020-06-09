شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: زوجتى هي الصاحب الأنتيم.. وأرفض نظرية صداقات النوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سامح حسين، إنه يرفض نظرية الصاحب الأنتيم، بحيث تتخذ الزوجة صاحب أنتيم لها، أو أن يتخذ الزوج صاحبة أنتيم له، مشيرا إلى أنه يرى أن الصاحب الأنتيم للزوجة يجب أن تكون زوجها، والصاحبة الأنتيم للزوجة تكون زوجته حتى لا تحدث مشكلات.

وأضاف سامح حسين، ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أن وجود الصديق الأنتيم يؤثر على العلاقات الزوجة، مشيرا إلى أن أقرب شخص للزوجة يجب أن يكون زوجها الذى تحكى له كل شيء، وكذلك العكس للرجل.

وأوضح الفنان سامح حسين، أن الرجل يمكن أن يجعل زوجته الصاحب الأنتيم من خلال الحب والعشرة والتفاهم، والثقة المتبادلة، قائلا: زوجتى هي الصاحب الأنتيم لى.

وفى وقت سابق قال الفنان سامح حسين، إنه اشترى البدلة الخاصة بزفافه قبل الزفاف بيوم واحد، مشيرا إلى أنه كان يهرب من المدرسة مرة في الشهر في المرحلة الثانوية من أجل شراء الكتب من سوق الأزبكية.

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وأضاف، أن المرأة دائما ما يكون تفاصيلها كثيرة على عكس الرجل الذى دائما ما تكون تفاصيله سهلة.

وتابع الفنان سامح حسين: بتابع كل شيء في الشقة وبأخد بالى من كل حاجة تحدث في منزلى.